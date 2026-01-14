Депутат самарской губдумы просит снизить стоимость патента для предпринимателей

Депутат Самарской губернской думы Максим Гусейнов направил обращение в комитет по бюджету с предложением рассмотреть снижение стоимости патента для предпринимателей. Он отметил в своем Telegram-канале, что это стало одной из ключевых проблем для малого бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Стоимость патента для торгового помещения площадью 15 кв. м в Самарской области составляет 154 157 руб., что в несколько раз превышает показатель прошлого года. По мнению депутата, такая нагрузка может привести к закрытию многих предприятий или к повышению цен на товары и услуги.

Господин Гусейнов указал, что в Нижнем Новгороде стоимость патента значительно ниже — 60 144 руб. за аналогичное помещение. Он предложил снизить налог до уровня, существующего в этом городе, и растянуть повышение на три года.

Предложение включено в повестку ближайшего заседания, которое состоится в начале следующей недели.

Андрей Сазонов