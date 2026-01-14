Стоимость серебра впервые в истории превысила $91

Стоимость мартовского фьючерса на серебро обновила исторический максимум, превысив $91 за тройскую унцию. Это следует из данных нью-Йоркской биржи Comex.

К 7:16 мск цена на драгоценный металл поднялась до пикового значения — $91,37 за унцию (+5,83%). В 8:29 мск цена на серебро упала на 0,96%, до $90,49 за унцию. Фьючерс на золото вырос на 0,91%, до $4641 за тройскую унцию.

По оценкам Bloomberg, рост цен на драгметаллы связан со снижением процентных ставок в США и обострением геополитической напряженности. На динамику также повлияла угроза уголовного преследования в отношении руководства Федеральной резервной системы.