В Самаре чиновники отказались признавать ветераном вернувшегося из плена участника СВО

Участник специальной военной операции попросил омбудсмена по Самарской области Елену Лапушкину помочь с получением удостоверения «Ветеран боевых действий». Он был взят в плен на территории Курской области и освобожден во время обмена между Россией и Украиной. После возвращения с СВО он не получил документ, необходимый для доступа к государственным льготам. Об этом сообщает аппарат Уполномоченного по правам человека в Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В военкомате военнослужащему не смогли внятно объяснить, как оформить удостоверение. В связи с этим омбудсмен инициировала проверку и направила запрос военному комиссару Самарской области.

В итоге запрос рассмотрели. Удостоверение было оформлено и выдано гражданину.

Георгий Портнов