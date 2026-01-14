Жители Удмуртии получили доступ к «Реестру злостных неплательщиков алиментов»

На портале «Госуслуги» появился «Реестр злостных неплательщиков алиментов», сообщает пресс-служба УФССП по Удмуртии. Через сервис жители могут узнать о наличии и размере долгов на содержание детей или родителей, а также регион исполнительного производства.

Фото: портал «Госуслуги»

«В реестр попадают только должники, которые привлекались к административной или уголовной ответственности или были объявлены в розыск за неуплату алиментов»,— говорится в сообщении.

Для проверки должника через реестр достаточно ввести его ФИО и дату рождения. Сервис открыт для всех, авторизация в «Госуслугах» не требуется.

В ведомстве считают, что реестр будет мотивировать граждан, уклоняющихся от уплаты алиментов, погашать долги, а также помогать «оценивать финансовую добросовестность» жителей, например, при заключении сделок.

Владислав Галичанин