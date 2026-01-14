В Челябинске продается историческое здание с баром за 62 млн рублей

На продажу в центре Челябинске выставили здание, являющееся объектом культурного наследия. Его стоимость оценивается в 62 млн руб. Объявление о продаже опубликовано на сайте «Авито».

Здание находится на улице Цвиллинга, 6. Общая площадь объекта составляет 300 кв. м. На первом этаже находится бар «Топка», а на втором — лаундж-бар «Чердак».

Дом в стиле конструктивизма построено в 1934 году. В 1935-1936 годах в нем жил первый секретарь Челябинского обкома ВКП(б) Кузьма Рындин. Позднее в нем располагалось Бюро по трудоустройству и информации населения.

Ольга Воробьева