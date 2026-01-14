Руководители компании из Прикамья обвиняются в хищении 50 млн рублей

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих жителей региона. Они обвиняются в мошенничестве с использованием лицом своего служебного положения, в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа

По версии следствия, в 2018 году обвиняемые, занимая в одной из компаний Прикамья должности председателя совета директоров и экономиста по финансовой работе, начальника отдела по связям с общественностью предоставили недостоверные сведения в Минпромторг РФ. Это позволило компании незаконно получить субсидию в размере более 50 млн руб. — в качестве компенсации затрат на производство и реализацию потребительской продукции.

По данным «Ъ-Прикамье», речь идет о сотрудниках АО «Новые фитинговые технологии». В 2017 году компания ввела в эксплуатацию завод в Чайковском в рамках реализуемого на территории Пермского края инвестиционного проекта «Строительство завода по производству соединительных деталей трубопроводов». Основной задачей проекта являлось удовлетворение потребностей предприятий нефтегазового и энергетического секторов экономики в соединительных деталях трубопроводов. Общая сумма инвестиций составила около 4,4 млрд руб. В 2019 году общество признали банкротом, на тот момент компания задолжала ПАО «Сбербанк» и ООО «Дока» суммарно более 2,012 млрд руб.