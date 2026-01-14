Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава СКР взял на контроль расследование дела о ненадлежащей медпомощи ребенку из Оренбуржья

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела о ненадлежащем оказании медицинской помощи полуторагодовалой девочке в Оренбурге. В центральном аппарате по этому вопросу отчитается руководитель регионального СУ СКР Вячеслав Зудерман. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Ранее в Следственный комитет России поступило обращение, в котором говорилось о том, что в январе 2024 года в Оренбурге была госпитализирована девочка. Долгое время ее не лечили и какое-либо заболевание у нее не диагностировали. В связи с этим ребенка отправили в реанимацию.

После этого девочку решили перевести в больницу в Москве, но экстренных мер не приняли, и ребенок скончался. СУ СКР по Оренбургской области возбудило уголовное дело, но к ответственности никого не привлекли.

Георгий Портнов