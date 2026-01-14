Глава СКР взял на контроль расследование дела о ненадлежащей медпомощи ребенку из Оренбуржья
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела о ненадлежащем оказании медицинской помощи полуторагодовалой девочке в Оренбурге. В центральном аппарате по этому вопросу отчитается руководитель регионального СУ СКР Вячеслав Зудерман. Об этом сообщает информационный центр ведомства.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ
Ранее в Следственный комитет России поступило обращение, в котором говорилось о том, что в январе 2024 года в Оренбурге была госпитализирована девочка. Долгое время ее не лечили и какое-либо заболевание у нее не диагностировали. В связи с этим ребенка отправили в реанимацию.
После этого девочку решили перевести в больницу в Москве, но экстренных мер не приняли, и ребенок скончался. СУ СКР по Оренбургской области возбудило уголовное дело, но к ответственности никого не привлекли.