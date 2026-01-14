Пенсии жителей Удмуртии выросли на 7,6% с начала года

Страховые пенсии жителей Удмуртии проиндексированы на 7,6% с 1 января, сообщили в региональном отделении Социального фонда России (СФР). Это затронуло и работающих пенсионеров. В целом повышение выплат коснулось 390 тыс. граждан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«У каждого пенсионера прибавка к пенсии индивидуальная и зависит от размера получаемой пенсии. Чем выше приобретенные у гражданина в течение трудовой жизни пенсионные права — стаж, зарплата, страховые взносы, количество пенсионных коэффициентов, — тем больше размер страховой пенсии и, следовательно, сумма прибавки к ней после индексации»,— сказала заместитель управляющего отделения СФР по Удмуртии Елена Никулина.

В СФР добавили, что в 2026 на пенсию могут выйти мужчины в 64 года и женщины в 59 лет при наличии не менее 15 лет официального трудового стажа и 30 пенсионных коэффициентов. Также страховую пенсию получают инвалиды, если есть хотя бы один день страхового стажа. Еще такие выплаты назначаются детям и нетрудоспособным членам семьи при потере кормильца, если он до смерти работал официально или самостоятельно уплачивал страховые взносы как ИП.

«Стоимость одного пенсионного коэффициента возросла до 156,76 руб. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии увеличился до 9584 руб.»,— говорится в сообщении.

Также с 1 января, отметили в фонде, региональный прожиточный минимум пенсионера увеличился до 14496 руб. Он учитывается при расчете социальной доплаты, которая доводит невысокий размер пенсии до величины прожиточного минимума в регионе проживания. Эта выплата устанавливается только безработным.

Владислав Галичанин