Петербург занял второе место среди регионов РФ по зачислениям студентов-целевиков

Санкт-Петербург занял второе место в рейтинге регионов России по количеству студентов, поступивших на программы бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры в 2025/26 учебном году в рамках целевой квоты. В городе на Неве показатель составил 4 117 человек, следует из списка, которым поделилось с ТАСС Минобрнауки РФ.

Первое место заняла Москва: в этом учебном году в столичные вузы зачислили 6 711 целевиков. Тройку лидеров замыкает Свердловская область, где в рамках целевой квоты начали обучаться 1 638 человек.

Далее в топ-10 идут Республика Башкортостан (1 550 чел.), Ростовская область (1 483 чел.), Республика Татарстан (1 406 чел.), Краснодарский край (1 294 чел.), Самарская(1 161 чел.), Новосибирская (1 151 чел.) и Воронежская (1 097 чел.) области.

Артемий Чулков