В Кургане из-за морозов отменили рождественский фестиваль

Из-за холодов в Кургане отменили рождественский фестиваль «Новогодняя экспедиция по семейным традициям», который должен был пройти 14 января. Об этом сообщает Курганский областной дом народного творчества в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

Не будет проводиться и «национальное шествие», которое планировалось на площади имени Ленина вместе с фестивалем.

Из-за морозов также отменили занятия в школах региона, сообщили городские администрации. В Кургане дома остались учащиеся с первого по одиннадцатый класс обеих смен. В Шадринске администрация рекомендовала перейти на дистанционный формат занятий школьникам с первого по шестой класс первой смены.

Виталина Ярховска