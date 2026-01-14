На птицефабрике «Пермская» будет введен новый птичник

Холдинг «Агросила» направит более 1,5 млрд рублей на развитие в 2026 году. Как сообщает компания, в числе запланированных мероприятий ввод в эксплуатацию нового птичника и реконструкция производственных помещений на предприятии «Агросила Птицефабрика Пермская». Также будут обновлены участки утилизации отходов и переработки.

Птицефабрика «Пермская» — одно из старейших сельскохозяйственных предприятий Пермского края, расположена в поселке Сылва Пермского района. Репродуктор птицефабрики находится в другом населенном пункте Пермского района — селе Бершеть. Предприятие было основано в феврале 1981 года, c 2004 по 2023 год входило в состав группы компаний «Продо». В апреле 2024 года птицефабрику приобрел холдинг «Агросила». Согласно Rusprofile, птицефабрика «Пермская» занимает первое место в отрасли «животноводство» с выручкой 6 млрд руб. за 2024 год. В прошлом году холдинг «Агросила» анонсировал инвестиционную программу по модернизации Пермской птицефабрики с общим объемом финансовых вложений 1,154 млрд руб.

