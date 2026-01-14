Новое оборудование в котельной Красновишерска запустят на этой неделе

На котельной №2в Красновишерске установлен новый котел, ведутся работы по его обвязке и подготовке к запуску. Запуск оборудования запланирован на 17 января. Об этом сообщает пресс-служба краевого минЖКХ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: минЖКХ Фото: минЖКХ

На котельной № 11 ведутся подготовительные работы по установке нового котла взамен старого. В период проведения работ могут наблюдаться пониженные параметры теплоснабжения. Демонтаж старого котла планируется начать после повышения температуры наружного воздуха, поскольку выполнение данных работ при текущих погодных условиях является рискованным и может повлечь за собой дополнительное снижение температуры теплоносителя.

Как ранее сообщал Ъ-Прикамье», в конце декабря 2025 года в ряде жилых домов Красновишерска снизилась подача тепла. При этом температура воздуха в городе опускалась до минус 40 градусов. В начале января 2026 года в город доставили два новых котла мощностью 5 МВт каждый, они будут использоваться для улучшения теплоснабжения города.