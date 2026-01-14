«Россети Урал» приобрели сети в Добрянке и Краснокамске

«Россети Урал» купило сети в Добрянском и Краснокамском округах, принадлежавшие ООО «Регионэнергосеть». Об этом сообщила пресс-служба компании. Комплекс включает в себя линии электропередачи 0,4-35 кВ общей протяженностью почти 1 тыс. км, 443 трансформаторных подстанции и одну подстанцию 35 кВ общей мощностью более 230 МВА. Сумма сделки не раскрывается.

«Приобретение объектов электросетевого комплекса проводится компанией «Россети Урал» в рамках реализации стратегии по консолидации активов на базе системообразующей территориальной сетевой организации», - уточнили в компании.

Для консолидации используются разные механизмы, в том числе покупка активов, заключение договоров аренды, судебное признание права собственности на бесхозяйное электросетевое оборудование.

ООО «РЭС» было зарегистрировано в 2021 году. Ранее 92,35% долей принадлежали ООО РСК «Развитие», остальные 6,65% — ООО «Энерго-Инвест». Чистая прибыль общества в 2024 году составила 842,5 млн руб., выручка - 1,9 млрд руб.

Напомним, в декабре стало известно, что под управление «Россети Урал» также переходят региональные предприятия «Краевые электрические сети» (КЭС) и «Северные краевые электрические сети» (СКЭС