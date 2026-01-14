Юговской молкомбинат обвинил своих аудиторов в ненадлежащей работе

ООО «Юговской комбинат молочных продуктов» (ЮКМП) обратилось в Арбитражный суд Пермского края с иском о привлечении к субсидиарной ответственности учредителей аудиторской компании ООО «Авантаж-Аудит» Петра Сона, Нурхата Забирова и Марины Грохотовой. По мнению истца, аудиторы виновны в том, что компания не смогла доказать свою невиновность в неуплате налогов.

Как следует из документов суда, истец считает, что действия контролирующих ООО «Авантаж Аудит»» лиц изначально были направлены на недопущение удовлетворения требований ООО «ЮКМП». Решение о привлечении ООО «ЮКМП» к налоговой ответственности и взыскании с него неуплаченных налогов и штрафов принято 28 июня 2022 года, и практически сразу же ООО «Авантаж-Аудит» полностью прекращает ведение какой-либо деятельности.

Также истец ссылается на тот факт, что Петр Сон и Марина Грохотова в настоящее время работают аудиторами в ООО «Аудиторская компания» «Экономист». Это, по мнению истца, указывает на то, что добровольная ликвидация ООО «Авантаж-Аудит» имела целью не прекращение аудиторской деятельности ее учредителями, а только уход от возможной ответственности за причинение некачественно оказанными аудиторскими услугами убытков.

Напомним, в споре с налоговиками Юговской комбинат молочных продуктов находится уже несколько лет. УФНС по Пермскому краю в разное время доначислила комбинату сначала 110 млн руб. за второй квартал 2020 года, затем еще 945 млн руб. за 2017–2019 годы. По версии налогового органа, ЮКМП незаконно применял ставку НДС в размере 10%, как производитель молочных продуктов, при реализации двух видов сычужных продуктов, которые нельзя считать молочными продуктами. Соответственно, ставка НДС должна при этом составлять 20%.

В апреле 2025 года стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении руководителя ООО «Юговской комбинат молочных продуктов» (ЮКМП) Сергея Хазова. По версии следствия, он причастен к уклонению общества от уплаты НДС на сумму 339 млн руб. Подробнее о ситуации — в материале «Ъ-Прикамье» «Плати и беги».