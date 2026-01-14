Курьер попал в больницу после ДТП с каршерингом на юго-западе Петербурга

В Красносельском районе Санкт-Петербурга в ночь на 14 января произошло ДТП с участием каршерингового автомобиля и электроскутера. Из-за полученных травм ехавшему на скутере курьеру потребовалась госпитализация, сообщает 78.ru.

Авария случилась на перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Генерала Кравченко. По данным издания, каршеринговый авто двигался на высокой скорости. В результате столкновения у автомобиля оказался поврежден передний бампер, а скутер отбросило на несколько метров.

Пострадал курьер: по предварительной информации, он получил переломы кистей рук, а также ушибы, гематомы и сотрясение головного мозга.

Артемий Чулков