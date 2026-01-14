Томича осудят за сбыт более 45 тысяч пачек контрафактных сигарет

В Томской области в суд направлено уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в незаконном обороте немаркированной табачной продукции (ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, максимальное наказание — до шести лет лишения свободы). Об этом сообщает СУ СКР региона.

По версии следствия, фигурант дела вместе со своим знакомым приобрел 45 тыс. пачек сигарет без акцизных марок на общую сумму свыше 8,5 млн руб. Табачную продукцию сообщники хранили в гаражных боксах, после чего сбыли более 20 тыс. контрафактных товаров на территории Томска.

Томичей сотрудники регионального УФСБ задержали в марте 2025 года. В отношении подельника обвиняемого уголовное дело выделено в отдельное производство.

Александра Стрелкова