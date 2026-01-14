Израиль объявил о выходе из некоторых международных организаций

Израиль решил прекратить взаимодействие с рядом международных организаций, следуя примеру США, которые 8 января вышли из 66 международных структур. Решение было принято министром иностранных дел Израиля Гидеоном Сааром.

В пресс-службе министерства иностранных дел сообщили, что Израиль уже много лет не поддерживает контакты с четырьмя структурами ООН, которые были включены в список США: канцелярией специального представителя генерального секретаря ООН по вопросу о детях и вооруженных конфликтах, структурой «ООН — женщины», Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), а также Экономической и социальной комиссией ООН для Западной Азии. Дополнительно страна решила прекратить сотрудничество с еще тремя структурами — Альянсом цивилизаций ООН, организацией «ООН — энергетика» и Глобальным форумом по миграции и развитию.

Министр Саар поручил своему ведомству незамедлительно рассмотреть вопрос о продолжении сотрудничества Израиля с другими международными организациями. Дополнительные решения будут приняты после тщательной проверки и дальнейшего обсуждения, при необходимости — в консультации с соответствующими правительственными министерствами.