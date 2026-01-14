Перевозки пассажиров на СЖД выросли в новогодние праздники
В новогодние праздники со станций и вокзалов Северной железной дороги (СЖД) поездами дальнего следования отправились 348,6 тыс. пассажиров, что на 3% больше, чем годом ранее. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в пресс-службе СЖД.
Фото: Северная железная дорога
Самыми востребованными стали поезда, следовавшие в направлении Москвы: на них отправились 143,2 тыс. пассажиров, что на 2,1% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. При этом наибольший рост пассажиропотока пришелся на поезда в направлении Нижнего Новгорода: +12,6% к прошлогодним показателям, или 17 тыс. пассажиров. Также в список самых популярных направлений вошел Санкт-Петербург: на этих поездах отправились 55,3 тыс. пассажиров.
Из-за повышенного спроса в новогодние праздники было назначено 66 дополнительных поездов. Пиковыми датами стали 4, 8 и 10 января: в эти дни уезжали по 30 тыс. человек.
Всего же за 2025 год с вокзалов и станций СЖД отправилось 14,4 млн пассажиров.
СЖД обслуживает территорию площадью более 1 млн квадратных километров с населением более 6 млн человек. Это Ярославская, Ивановская, Костромская, Вологодская и Архангельская области, Республика Коми, часть Ямало-Ненецкого автономного округа, а также часть Владимирской и Тверской областей.