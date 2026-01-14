Перевозки пассажиров на СЖД выросли в новогодние праздники

В новогодние праздники со станций и вокзалов Северной железной дороги (СЖД) поездами дальнего следования отправились 348,6 тыс. пассажиров, что на 3% больше, чем годом ранее. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в пресс-службе СЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Северная железная дорога Фото: Северная железная дорога

Самыми востребованными стали поезда, следовавшие в направлении Москвы: на них отправились 143,2 тыс. пассажиров, что на 2,1% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. При этом наибольший рост пассажиропотока пришелся на поезда в направлении Нижнего Новгорода: +12,6% к прошлогодним показателям, или 17 тыс. пассажиров. Также в список самых популярных направлений вошел Санкт-Петербург: на этих поездах отправились 55,3 тыс. пассажиров.

Из-за повышенного спроса в новогодние праздники было назначено 66 дополнительных поездов. Пиковыми датами стали 4, 8 и 10 января: в эти дни уезжали по 30 тыс. человек.

Всего же за 2025 год с вокзалов и станций СЖД отправилось 14,4 млн пассажиров.