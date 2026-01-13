«Мельниченко сам себе задает вопрос о поддержке президента и населения»

На встрече с журналистами губернатор Пензенской области Олег Мельниченко задал вопрос о перспективах буквально сам себе. Фактически и сам себе ответил: зависит от поддержки президента и жителей региона. С точки зрения выборов у него тяжелый год. Сейчас ситуация сильно отличается от того, что было пять лет назад. Тогда никто ничего не спрашивал, не нужно было отчитываться ни перед избирателями, ни перед руководством.

Дело в том, что в прошлый раз (2021 год — Ъ) фактически выборов не было. Выборы проходили на фоне коррупционного скандала (предыдущего губернатора Ивана Белозерцева обвинили, а затем осудили за взятки от главы фармхолдинга «Биотэк» Бориса Шпигеля — Ъ). А вот к предстоящим выборам Олег Мельниченко относится серьезно, ответственно. И если он задается вопросом о поддержке населения, это говорит только о том, что у него нет глубокой социологии. Для меня это удивительно. Наверное, ему нужен хороший социолог, который ответит на этот вопрос.

Встреча главы региона с президентом (в случае господина Мельниченко она еще не произошла — Ъ) — современный алгоритм, такое рекрутирование на пост губернатора. Президенту дают документы, допустим, по социально-экономическому развитию региона — с достижениями и проблемами. Наличие проблем не означает, что губернатор плохо работает. Я всегда так говорю: простите, если у нас проблема со строительством мусорного завода, в этом же не всегда виноват губернатор. Тут надо смотреть, как решается проблема. Но, как правило, если вы идете к президенту, ответ на этот вопрос у вас уже есть.

После встречи президент предлагает, рекомендует кандидатуру — вот процедура современного рекрутинга глав субъектов. А дальше езжай обратно и доказывай свою состоятельность на выборах.

Альтернативы есть всегда, и для Олега Мельниченко в том числе. Когда Белозерцева снимали, все думали, что альтернативы нет, а потом она появилась. Безальтернативности у нас в России, слава богу, нет. Есть из кого выбрать.