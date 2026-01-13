Крымчанин получил пять лет колонии за призывы к терроризму в интернете

Темрюкский районный суд в Краснодарском крае приговорил крымчанина к пятилетнему сроку в колонии за пост в соцсети, призывающий к террористической деятельности, в том числе в отношении политических и государственных деятелей страны. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Отмечается, что крымчанин Юрий Сысоев в марте 2022 года опубликовал в социальной сети пост, призывающий к осуществлению террористической деятельности, в том числе в отношении политических и государственных деятелей.

Суд признал крымчанина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием в колонии общего режима. Вину Сысоев не признал.

Александр Дремлюгин, Симферополь