В Ульяновске нарушением прав жильцов аварийного дома займется следствие

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СКР по Ульяновской области Сергею Михайлову возбудить уголовное дело по факту нарушения чиновниками Ульяновска прав жильцов аварийного дома. Об этом во вторник, 13 января, сообщил Информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как отмечает ИЦ СКР, в региональных СМИ сообщалось о нарушении прав семьи с 13-летним мальчиком, являющимся инвалидом, а также иных жильцов дома на улице Диспетчерской в Ульяновске. В четырехквартирном доме 1947 года постройки протекает кровля, разрушаются потолочные перекрытия, отсутствуют централизованное водоснабжение и канализационная система. Дом был официально признан аварийным в 2023 году, но до настоящего времени благоустроенным жильем граждане не обеспечены, срок расселения установлен только на 2030 год. При этом в связи с вынесенным в 2025 году решением суда супружеской паре с сыном-инвалидом предложено несколько вариантов жилых помещений для расселения, но ни одно из них не приспособлено для нужд мальчика-инвалида. Обращения в различные инстанции результатов не принесли. По факту нарушения прав жильцов этого дома региональное СУ СКР уже организовало проверку, поясняют в ИЦ СКР.

Ранее об этой ситуации уже сообщалось в соцсетях Telegram-каналах региона. Речь о жильцах дома №33, расположенного на ул. Диспетчерской рядом с вокзалом Ульяновск Центральный. Одна из жильцов — Гульсина Павперова, основатель и волонтер благотворительной организации «Мелодия добрых дел». Вместе с мужем и 13-летним сыном-инвалидом она вынуждена жить в доме, который представляет опасность. Крыша протекает, стены продуваются, потолки рушатся… В двух квартирах этого дома уже никто не живет, жильцам двух оставшихся квартир некуда деться. Они опасаются, что до 2030 года дом просто рухнет.

Руководителю регионального СУ СКР поручено представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, подчеркивают в ИЦ СКР.

Андрей Васильев, Ульяновск