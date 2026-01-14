Депутатов отговаривают от популизма

13 января Госдума восьмого созыва открыла свою последнюю весеннюю сессию. Предстоящие в сентябре выборы нашли отражение в традиционных выступлениях руководителей думских фракций. При этом лидеры КПРФ и ЛДПР Геннадий Зюганов и Леонид Слуцкий будто обменялись привычными повестками, а спикер нижней палаты Вячеслав Володин призвал коллег воздержаться от предвыборного популизма.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Вячеслав Володин (справа) дал депутатам установку на продуктивную работу в ходе последней перед выборами сессии

Как сообщил Вячеслав Володин, в законодательном портфеле Госдумы сейчас 1078 проектов, из которых 845 находятся на стадии подготовки к первому чтению, 231 — ко второму и два — к третьему. «Главным и безусловным приоритетом» в работе палаты он назвал обеспечение специальной военной операции (СВО), попросив депутатов «сделать все для консолидации всех политических сил, всего общества». Также, по словам спикера, нужно сосредоточиться на поддержке семей с детьми, сделать все возможное для «защиты людей от мошенников», взять на особый контроль реализацию поручений президента в части демографии и продолжать развивать межпарламентские связи с дружественными странами. Заодно господин Володин осудил страны Запада за вмешательство в дела других государств, которым они занимаются. «уже не прикрываясь этими фиговыми листочками, говоря о демократии», и, наконец, напомнил о предстоящих выборах, призвав коллег к «конкретной работе»: «Пустые слова, пустые инициативы, демагогия и популизм — разрушительны».

Выступивший следом лидер КПРФ Геннадий Зюганов первым делом осудил похищение американцами президента Венесуэлы Николаса Мадуро. «Воровство граждан, тем более президентов, в любой стране по сговору лиц является тяжким преступлением»,— напомнил он, назвав господина Мадуро «главным политзаключенным». Если США «захапают» венесуэльскую нефть, то будут владеть более чем третью запасов черного золота и диктовать цены на энергоносители, сокрушался коммунист. Но у нас есть чем ответить врагам, обнадежил коллег господин Зюганов: «Слава богу, у нас есть "Орешник". Они еще раз поняли, что это не просто грозное оружие, это новое отношение, с которым придется считаться и сошедшим с ума некоторым европейским руководителям». По любимой экономической теме председатель ЦК КПРФ на этот раз прошелся вскользь, лаконично призвав к смене социально-экономического курса и напомнив об альтернативном проекте бюджета от Компартии. Предстоящие же выборы должны быть «полноценными», но без дистанционного голосования, подытожил Геннадий Зюганов.

Председатель ЛДПР, глава международного комитета Думы Леонид Слуцкий тоже начал с геополитики, но лишь для того, чтобы напомнить господину Зюганову, что «внешней политикой успешно руководит президент России». А затем неожиданно поднял традиционную для КПРФ тему социальной справедливости. Когда в новогодние праздники ЛДПР проводила акцию адресной помощи пожилым людям, то он видел «слезы, боль и проблемы», попенял коммунисту либерал-демократ: «Это те самые люди, которые поднимали страну, строили города, заводы и фабрики. Вот о чем, Геннадий Андреевич, надо говорить». Господин Слуцкий подробно рассказал о том, какие меры помощи пенсионерам предлагает его партия, а под конец выступления на всякий случай напомнил, что первым осудил похищение Николаса Мадуро.

Председатель «Справедливой России» Сергей Миронов, в свою очередь, заявил о необходимости консолидации в условиях СВО, выступил за дальнейшее совершенствование налоговой системы и напомнил о принципиальной позиции партии по отмене пенсионной реформы, которая, по его словам, результатов так и не принесла. Не забыл он и о предвыборной теме, пообещав, что в новом созыве Думы справороссы не просто будут, а «увеличат свое представительство».

Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев призвал коллег «сделать жизнь людей спокойнее», а завершающую сессию созыва — временем, когда Госдума не запрещает что-то, а «просто убирает все лишнее». «Людей уже не удивит, если кто-то из депутатов предложит ввести налог на налог. А вот что реально людей удивит и порадует — если не запретят ни одну соцсеть и будет меньше штрафов и других запретов»,— пояснил он свою мысль. А вместо запретов, по мнению партийца, палате нужно сосредоточиться на вопросах технологического развития, роботизации и искусственного интеллекта.

Выступивший последним лидер думских единороссов Владимир Васильев вернулся к электоральной теме и неожиданно согласился с Геннадием Зюгановым в том, что выборы несовершенны. Но все же призвал коммуниста не «припоминать какие-то конкретные обиды», потому что сейчас главное — «ответственность за страну». Необходимо сделать все, чтобы граждане голосовали «за ответственные политические объединения, партии, которые потом обещания могут реализовать», резюмировал господин Васильев и вслед за спикером попросил «не играть в популизм», который «никогда не приводил к добру, а беды приносил».

Ксения Веретенникова