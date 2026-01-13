В Германии поезд сошел с рельсов перед проходом состава армии США

В районе города Эссен (Германия) вечером 12 января с рельсов сошел грузовой поезд, сообщает Bild. Инцидент произошел около 22:30 по местному времени и случился всего за несколько часов до запланированного прохождения по этому участку военного состава армии США.

Как отмечается, последний грузовой поезд прошел данный отрезок пути около 17:30 без каких-либо проблем. Примерно через 70 минут по линии должен был следовать американский военный состав с боеприпасами и техникой, однако из-за опоздания его перенаправили по альтернативному маршруту. В итоге по участку прошел другой грузовой поезд, который и сошел с рельсов. Он перевозил 20 цистерн с опасным грузом.

После инцидента на путях были обнаружены металлические скобы. Следствие выясняет, могли ли они остаться от прежних строительных работ или были установлены намеренно.

Одновременно правоохранительные органы выясняют, кто мог располагать информацией о планируемом прохождении по этому маршруту американского военного состава. По предварительным данным, установка подобных элементов не требует специальных технических навыков. Возможные мотивы и круг причастных лиц пока не установлены.