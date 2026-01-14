Капремонт изменится в цене

Минстрой предлагает донастроить механизм спецконтрактов — соглашений с поставщиками необходимых для проведения капремонта многоквартирных домов материалов со встречными обязательствами по созданию или модернизации производств в регионах. Планируется, в частности, предусмотреть возможность индексации стоимости закупаемых материалов в силу того, что соглашения заключаются на длительный срок, в течение которого рыночные условия могут меняться.

Минстрой подготовил проект постановления правительства, нацеленный на донастройку механизма спецконтрактов — соглашений со встречными обязательствами, предполагающих долгосрочную (до десяти лет) закупку регоператорами капремонта стройматериалов. Поставщик, в свою очередь, должен инвестировать в создание или модернизацию производства такой продукции на территории региона. Возможность заключения таких контрактов введена в 2024 году, они заключаются по решению региональных властей и по итогам электронного конкурса, а оплачиваются фондом капремонта, который формируется из взносов граждан.

Теперь Минстрой предлагает предусмотреть возможность индексации цен контрактов — определить порядок и периодичность пересчета должны будут регионы.

Предложение связано с длительными сроками действия спецконтрактов: за это время могут меняться рыночные условия и стоимость материалов и оборудования — индексация, полагают в Минстрое, позволит «обеспечить экономическую обоснованность расходов и сохранение баланса интересов всех участников капремонта». При этом, подчеркивают в ведомстве, пересчет будет возможен только для новых закупок, по уже заключенным спецконтрактам цена останется неизменной.

Также проект предполагает возможность выполнения поставщиком своих встречных обязательств по модернизации или созданию производства за счет размещения его не в регионе-заказчике, а в другом субъекте РФ. Как отмечается в пояснительной записке, критериями выбора региона для размещения производства могут стать более выгодное расположение относительно основных поставщиков сырья или наличие на территории региона специализированных ресурсов, например научно-производственных кластеров или высококвалифицированных трудовых ресурсов.

Директор направления «Городское хозяйство» Института экономики города Ирина Генцлер отмечает, что инициатива решает практические вопросы, связанные с экономической целесообразностью.

Если при заключении контракта были рассчитаны цены, по которым будет поставляться продукция, например, через пять лет, поясняет она, то в случае увеличения затрат на производство и, соответственно, себестоимости продукции для поставщика это может стать «нерентабельной историей». «Чтобы защитить интересы тех, кто модернизирует или создает производство, нужно предусмотреть механизм, который позволит пересматривать цены без новых конкурсов или судебных разбирательств»,— отмечает эксперт. Возможность размещения производства в другом регионе, по ее мнению, также востребована: для проведения капремонта нужен достаточно большой ассортимент материалов и оборудования, и создание полной ресурсной базы во всех регионах экономически не обосновано. Большое производство, добавляет она, может обеспечить потребность в материалах нескольких регионов — производителю это даст более широкий долгосрочный спрос на продукцию.

Евгения Крючкова