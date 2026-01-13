ПЗСП занял первое место в Прикамье по объему строительства

По данным предварительного рейтинга федерального портала «Единый ресурс застройщиков» (ЕРЗ), в Пермском крае по объёмам текущего строительства лидером стал прикамский застройщик ПЗСП. В настоящий момент девелопер возводит 345 тыс. кв. м. жилья, что составляет 17,4% регионального рынка.

Второе место занимает группа компаний ПМД (155 тыс. кв. м. — 7,85%), третье — ГК «Оникс» (155 тыс. кв. м. — 7,83%), четвертое — «Ингрупп» (129 тыс. кв. м. — 6,53%). Четыре первых места в рейтинге — у застройщиков из Пермского края, на пятом расположился СИК «Девелопмент-Юг» из Краснодарского края (118 тыс. кв. м. — 5,98%).

В топ-20 вошли еще шесть застройщиков из других регионов: «Железно» (Кировская область), ГК «Федерация» (Удмуртская республика), «Талан» (Удмуртская республика), «Унистрой» (республика Татарстан), ГК «Самолёт» (Москва), а также «Комфорт и функциональность», который входит в холдинг «Брусника» (Свердловская область).