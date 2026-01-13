В Таганроге умерла пострадавшая при утреннем обстреле женщина

В результате утренней атаки при помощи БПЛА на Таганрог погибла 65-летняя женщина. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Он пообещал материальную помощь семье погибшей.

«На момент атаки она находилась на рабочем месте и убирала помещения в здании, которое было разрушено»,— написал господин Слюсарь в Telegram-канале.

Специалисты продолжают разбирать завалы после атаки. На местах работает комиссия по оценке ущерба. Власти принимают документы жильцов поврежденных домов и владельцев автомобилей для предоставления материальной помощи, сообщил глава региона.

По информации Юрия Слюсаря, утром над Таганрогом и Красносулинским районом Ростовской области сбили семь беспилотников. Повреждены два промышленных предприятия, шесть автомобилей, пять многоквартирных домов и три частных, сообщала мэр Таганрога Светлана Камбулова.