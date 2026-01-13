Атриумфальная постановка

Банк ВТБ в 2026 году планирует переезд в новый офис. Кредитное учреждение выбрало площадку в торговом центре «Колизей», где намерено занять 4,5 тыс. кв. м. Собеседники, близкие к руководству ТРЦ, рассказали, что пока вопрос переезда прорабатывается, для этого необходимо решить несколько технических моментов. Эксперты считают, что банк выбрал удачное место для размещения офиса. Также наличие нового арендатора положительно скажется на развитии самого ТРЦ.



Банк ВТБ ищет помещение для размещения центрального офиса. Как рассказали в пресс-службе банка, в 2026 году запланирован переезд центрального регионального офиса на новое место — ул. Ленина, 60 (ТРЦ «Колизей»). Площадь обновленного офиса составит более 4,5 тыс. кв. м. «Несмотря на развитие дистанционных каналов взаимодействия с банком, мы видим запрос клиентов на квалифицированные консультации по финансовым вопросам в формате живого общения с сотрудниками ВТБ»,— уточнили в пресс-службе. Как пояснили в кредитном учреждении, в Прикамье с 2024 года осуществляется масштабная программа развития сети отделений банка, подразумевающая как открытие новых офисов в едином формате в Перми и муниципалитетах края, так и обновление уже существующих. В 2025 году было обновлено 15 отделений, эта деятельность продолжится и в 2026 году.

Согласно banki.ru, сейчас в Перми работает 19 офисов ВТБ.

Торгово-развлекательный комплекс «Колизей Атриум» был открыт в 2005 году. Общая площадь пятиэтажного здания составляет 28,3 тыс. кв. м. Владелец — ГК «РИАЛ» Юрия Борисовца. Основным учредителем управляющей компании «Деловой центр „Колизей“» (ДЦ «Колизей») с 31 июля 2024 года является Марина Медведева, финансовый директор ГК «РИАЛ». Еще 6,07% долей с конца 2022 года принадлежат холдинговой компании «Юникор», учредителем которой тоже является госпожа Медведева. Среди крупнейших арендаторов — «Иль де ботэ», федеральная сеть фитнес-клубов «Драйв фитнес», магазин электроники DNS, боулинг-клуб White Lanes и другие компании. В 2023 году сообщалось, что собственники ТРЦ планируют переформатировать его в развлекательный центр.

Собеседник, близкий к руководству ТРЦ, подтвердил факт переговоров между руководством центра и банком ВТБ, отметив, что договоренностей пока не достигнуто, для этого необходимо решить ряд технических вопросов, связанных с размещением офисного центра. Как пояснил собеседник «Ъ-Прикамье», речь идет о возможной аренде помещений, расположенных со стороны ул. Пермской. Предполагается, что окончательное решение будет принято не ранее февраля.

Участники рынка отмечают, что в центре города очень мало качественных офис­ных помещений. Гендиректор УК «Труменс Групп» Елена Денисова заметила, что в то время как банки все больше уходят в online и закрывают свои офисы, ВТБ, напротив, расширяет возможности для личного общения с клиентами. Однако реализовать такую стратегию сегодня в Перми довольно сложно из-за недостатка площадей.

Руководитель ООО «Перспектива–Сделки с гарантией» Владимир Онянов отметил тенденцию преобразования ТЦ в неторговые помещения. По его словам, сложилась практика переформатирования магазинов под развлекательные, детские или фитнес-пространства. «Место для размещения банка очень хорошее. ТЦ расположен в центре города. Здание с большим запасом прочности. Никаких ограничений для приспособления торговых помещений под данную специфику я не вижу. А торговому центру это пойдет только на пользу»,— отметил гос­подин Онянов. Он напомнил, что у ВТБ уже была такая практика: ранее под центральный офис было переоборудовано здание (в свое время находившееся в управлении «Перспективы») бывшего магазина «Мирабелла» на ул. Сибирской.

Ирина Суханова