При утренней атаке на Таганрог погибла 65-летняя женщина

При утреннем обстреле Таганрога погибла 65-летняя женщина, которая находилась на рабочем месте в разрушенном здании. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем telegram-канале.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«На момент атаки она находилась на рабочем месте и убирала помещения в здании, которое было разрушено»,— говорится в сообщении.

Спасатели продолжают разбор завалов. В местах атаки работает комиссия по оценке ущерба. Управление защиты от ЧС города организовало прием документов от жителей пострадавших домов и владельцев автомобилей для оказания материальной помощи.

Валентина Любашенко