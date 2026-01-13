Должники попали в список

На «Госуслугах» появился реестр злостных неплательщиков алиментов. Чтобы проверить должника, даже не нужно проходить авторизацию на портале. Базой можно воспользоваться, зная имя, фамилию, отчество и дату рождения. В открытых данных — суммы долга и регион, в котором у человека неоплаченные обязательства по содержанию детей или родителей. По данным Минцифры, в реестр попадают только злостные должники, которые привлекались к административной или уголовной ответственности за неуплату или объявлены в розыск. С мая прошлого года такой реестр был доступен на портале Федеральной службы судебных приставов.

Список помогает принимать решения не только романтическим партнерам, но и деловым, отмечает адвокат коллегии адвокатов «Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры» Виктория Дергунова: «Что касается деловых партнеров, это, конечно, вопрос репутационных рисков. Если человек не может решить свои семейные проблемы, то большой вопрос в том, как он будет улаживать деловые вопросы. В части сделкоспособности если долг по алиментам превысит определенную сумму, например 500 тыс. руб., человека можно начать банкротить. Соответственно, другие партнеры, контрагенты должны понимать, что все сделки, которые он совершил в течение года, в некоторых случаях в течение трех лет, предшествующие процедуре банкротства, могут быть оспорены. Все имущество могут забрать, чтобы включить в конкурсную массу в пользу получателя алиментов. С этой точки зрения этот реестр является достаточно информативным.

Сведения обновляются в течение суток, все очень быстро работает: и включение в базу, и исключение. У приставов все отлажено».

Должникам по алиментам приставы могут ограничить выезд за пределы страны, арестовать счета или имущество, а также лишить права управления транспортным средством. Легкий доступ к реестру создает проблемы для должников и на работе. Большинство компаний проверяют кандидатов на наличие различных обязательств, заметил управляющий партнер кадрового агентства ProfiStaff Денис Никулин: «В большинстве компаний тем или иным образом проверяется благонадежность новых сотрудников, тем более если должность каким-то образом связана с материальной или финансовой ответственностью.

Если у человека есть задолженность по алиментам, это говорит об определенных фактах его биографии, которые, возможно, не являются стоп-фактором для приема на работу, но требуют некоторых объяснений. Эти вопросы, в случае если служба безопасности обращает на это внимание, рекрутер может задать. Все зависит от уровня компании и корпоративной культуры. Есть компании, которые на это вообще не обращают внимания, для других это важно на любой позиции. Если это финансовая организация или человек рассматривается на должность материально ответственного лица, служба безопасности о таких факторах информирует HR-отделы».

Директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов назвал реестр злостных неплательщиков алиментов «доской позора». По его данным, там числится более 300 тыс. должников.

