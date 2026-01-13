В Пензе в ночь на 14 января магистрали очистят от снега

В ночь на 14 января МБУ «Пензавтодор» вывезет снег с магистралей в Пензе. Работы пройдут на улицах Чаадаева, Бекешской, Пушкина, Московской, Суворова, М. Крылова, Лермонтова, Чехова/Кирова, а также Ангарскую. Всего будет задействовано 46 единиц спецтехники, еще 64 продолжат уборку улично-дорожной сети и тротуаров, сообщили в мэрии.

Фото: t.me / admpenza, Коммерсантъ

Фото: t.me / admpenza, Коммерсантъ

Особое внимание уделят улицам, где расширяют проезжую часть: 65 лет Победы, Бутузова, Ладожская и Лядова. Уборка снега с тротуаров будет проходить на участках ул. Пушкина — от ул. Володарского до Кулакова и от Бекешской до Володарского.

МБУ «Пензавтодор» напоминает жителям о необходимости соблюдать меры предосторожности. В связи с проведением работ рекомендуется не оставлять автомобили припаркованными вдоль дорог, чтобы не мешать уборке.

