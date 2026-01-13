Поддержка оформилась на бумаге

Руководители 11 Центробанков мира поддержали главу ФРС США Джерома Пауэлла. Заявление опубликовано на сайте Европейского центрального банка. В числе подписантов — президент ЕЦБ Кристин Лагард, а также управляющие ЦБ Англии, Канады и Кореи. Документ стал реакцией на уголовное расследование против коллеги в рамках дела о реконструкции штаб-квартиры ФРС. Дональд Трамп ранее утверждал, что Пауэлл ввел в заблуждение Конгресс и намеренно завысил стоимость работ с $2 млрд до $2,5 млрд. Также он критикует главу регулятора за нежелание снижать процентную ставку, угрожая увольнением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nathan Howard / Reuters Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США решил избавиться от Пауэлла любым способом, считает профессор финансов Бруклинского колледжа Городского университета Нью-Йорка Михаил Печерский: «Трамп не совсем нарушает букву закона, но нарушает традиции. Существуют вещи, которые президенты никогда не делали до него. И постоянно поднимается большой шум, который обычно заканчивается ничем. Вчера с утра рынок шел вниз на новостях, касающихся главы ФРС США, затем поднялся. Такая динамика говорит о том, что об этом думают инвесторы. В худшем случае все это может повлиять в какой-то степени на доллар, потому что они решат не покупать американскую валюту и не использовать ее в качестве резервной. Кажется, что цель всей кампании в США — поставить Пауэлла в неудобное положение. Трамп его не любит, поэтому он в целом не против этого».

По результатам опроса Gallup, рейтинг одобрения Пауэлла в декабре достиг 44%, в то время как у главы Белого дома — лишь 36%. Выше Дональда Трампа расположился также госсекретарь Марко Рубио, к нему положительно относятся 40% американцев. Конфликт между Пауэллом и Трампом начался вскоре после того, как последний вернулся на пост президента. Американский лидер неоднократно критиковал главу ФРС из-за выросших расходов, а также за отказ от сотрудничества с его администрацией. И это далеко не все причины негативного отношения к Пауэллу, пояснила американский экономист Ирина Жежко-Браун:

«У Трампа всегда есть личные мотивы и игра на избирателя. Но мне кажется, самое главное, что он делает, — он пытается оказать давление на Пауэлла, чтобы снизить процентную ставку. Это один из самых важных вопросов для того, чтобы выиграть промежуточные выборы в Конгресс.

Какой из этих мотивов является основным, очень трудно сказать. Дональду Трампу нужны радикальные политики в окружении, потому что его задача — абсолютно перестроить и изменить курс страны. При этом при выборе кандидатов в свою команду он еще не знает, насколько решительно и последовательно они будут действовать и станут ли настоящими союзниками. В этом смысле то, что он выбрал Пауэлла, ничего не говорит об его отношении. Он часто меняет подход к своим соратникам. Вместе с тем искать скрытые мотивы, кроме тех, о которых Трамп объявляет в прессе, непродуктивно. Ему нужно сейчас резко снизить процентную ставку, потому что от этого зависит не только отношение избирателей к нему, но и некоторые индустрии, включая строительную. Компании в таком случае начинают работать и увеличивать общие показатели, в частности, ВВП. И для него это очень важно — обеспечить рост экономики в ближайшее время».

На уголовное преследование Джерома Пауэлла отреагировали рынки драгметаллов. Золото растет в цене второй день подряд и держится на отметке выше $4,6 тыс. за унцию. Серебро впервые пробило уровень в $89. Максимального показателя за последние 10 лет ключевая ставка в США достигла летом 2023 года — 5,5%. В декабре 2025-го после трех этапов снижения показатель опустился ниже 4%.

Леонид Пастернак