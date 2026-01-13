Поддержка оформилась на бумаге
Почему руководители 11 Центробанков вступились за главу ФРС США Джерома Пауэлла
Руководители 11 Центробанков мира поддержали главу ФРС США Джерома Пауэлла. Заявление опубликовано на сайте Европейского центрального банка. В числе подписантов — президент ЕЦБ Кристин Лагард, а также управляющие ЦБ Англии, Канады и Кореи. Документ стал реакцией на уголовное расследование против коллеги в рамках дела о реконструкции штаб-квартиры ФРС. Дональд Трамп ранее утверждал, что Пауэлл ввел в заблуждение Конгресс и намеренно завысил стоимость работ с $2 млрд до $2,5 млрд. Также он критикует главу регулятора за нежелание снижать процентную ставку, угрожая увольнением.
Фото: Nathan Howard / Reuters
Президент США решил избавиться от Пауэлла любым способом, считает профессор финансов Бруклинского колледжа Городского университета Нью-Йорка Михаил Печерский: «Трамп не совсем нарушает букву закона, но нарушает традиции. Существуют вещи, которые президенты никогда не делали до него. И постоянно поднимается большой шум, который обычно заканчивается ничем. Вчера с утра рынок шел вниз на новостях, касающихся главы ФРС США, затем поднялся. Такая динамика говорит о том, что об этом думают инвесторы. В худшем случае все это может повлиять в какой-то степени на доллар, потому что они решат не покупать американскую валюту и не использовать ее в качестве резервной. Кажется, что цель всей кампании в США — поставить Пауэлла в неудобное положение. Трамп его не любит, поэтому он в целом не против этого».
По результатам опроса Gallup, рейтинг одобрения Пауэлла в декабре достиг 44%, в то время как у главы Белого дома — лишь 36%. Выше Дональда Трампа расположился также госсекретарь Марко Рубио, к нему положительно относятся 40% американцев. Конфликт между Пауэллом и Трампом начался вскоре после того, как последний вернулся на пост президента. Американский лидер неоднократно критиковал главу ФРС из-за выросших расходов, а также за отказ от сотрудничества с его администрацией. И это далеко не все причины негативного отношения к Пауэллу, пояснила американский экономист Ирина Жежко-Браун:
«У Трампа всегда есть личные мотивы и игра на избирателя. Но мне кажется, самое главное, что он делает, — он пытается оказать давление на Пауэлла, чтобы снизить процентную ставку. Это один из самых важных вопросов для того, чтобы выиграть промежуточные выборы в Конгресс.
Какой из этих мотивов является основным, очень трудно сказать. Дональду Трампу нужны радикальные политики в окружении, потому что его задача — абсолютно перестроить и изменить курс страны. При этом при выборе кандидатов в свою команду он еще не знает, насколько решительно и последовательно они будут действовать и станут ли настоящими союзниками. В этом смысле то, что он выбрал Пауэлла, ничего не говорит об его отношении. Он часто меняет подход к своим соратникам. Вместе с тем искать скрытые мотивы, кроме тех, о которых Трамп объявляет в прессе, непродуктивно. Ему нужно сейчас резко снизить процентную ставку, потому что от этого зависит не только отношение избирателей к нему, но и некоторые индустрии, включая строительную. Компании в таком случае начинают работать и увеличивать общие показатели, в частности, ВВП. И для него это очень важно — обеспечить рост экономики в ближайшее время».
На уголовное преследование Джерома Пауэлла отреагировали рынки драгметаллов. Золото растет в цене второй день подряд и держится на отметке выше $4,6 тыс. за унцию. Серебро впервые пробило уровень в $89. Максимального показателя за последние 10 лет ключевая ставка в США достигла летом 2023 года — 5,5%. В декабре 2025-го после трех этапов снижения показатель опустился ниже 4%.