Добрый день, чипсы

Крупный производитель кондитерских изделий «Конти-Рус» пытается оспорить права на бренд Bon Giorno, под которым ГК «Черноголовка» выпускает чипсы. Причиной обращения могла послужить схожесть до степени смешения товарных знаков Bon Giorno и Bonjour, под которым «Конти-Рус» выпускает свои десерты.

Как следует из материалов коллегии Палаты по патентным спорам, 23 декабря 2025 года состоялось заседание по спору из-за ряда торговых марок — Bon Giorno, Boun Giorno, Boungiorno. Истцом выступил крупный производитель кондитерских изделий «Конти-Рус». Суть разбирательства не раскрывается. Все указанные в претензии марки зарегистрированы на структуры ГК «Черноголовка» по разным классам международной классификации товаров и услуг, включая производство пищевых добавок для человека, желе, варенья, кофе, чая, мороженого, муки, приправ. Под брендом Bon Giorno ГК «Черноголовка» выпускает чипсы.

«Конти-Рус» основана в 1998 году как часть украинской группы «Конти». Осенью 2023 года компания перешла в собственность РФ по решению суда. Ей принадлежат три фабрики в Курске и Иваново. По собственным данным, производственные мощности позволяют выпускать компании более 130 тыс. тонн готовой продукции в год. По данным СПАРК, в 2024 году выручка компании составила 17,9 млрд руб., увеличившись на 8,91% год к году. Убыток составил 366,5 млн руб. против 222,1 млн руб. чистой прибыли в 2023 году.

ГК «Черноголовка» — крупный российский производитель продуктов питания, основанный в 1998 году. В портфель компании входят чипсы Bon Giorno и Fry`s, сухарики «Крутец», печенье и готовые завтраки «Любятово», Chocozavr, Dinosaurs. Кроме того, группа производит лимонады «Байкал», воду и колу под брендом «Черноголовка», а также газировку Fantola. По данным СПАРК, чистая прибыль основного юрлица группы АО «ГК "Черноголовка"» выросла на 42,87%, до 3,44 млрд руб.

В ГК «Черноголовка» заявили “Ъ”, что на постоянной основе отслеживают вопросы соблюдения интеллектуальной собственности всех своих брендов. По словам представителя компании, сейчас все заявления отозваны. Однако проверить эту информацию из других источников не удалось. В «Конти-Рус» и Роспатенте не ответили на запрос “Ъ”. Нет информации об отзыве заявлений и в картотеке Палаты по патентным спорам.

Скорее всего, возражения «Конти-Рус» против регистрации товарных знаков «Черноголовки» направлены на их полное или частичное аннулирование, считает адвокат Forward Legal Людмила Лукьянова. Причины обращения компании с возражениями в Роспатент могут быть обусловлены, например, тем, что знаки ГК «Черноголовка» могут препятствовать регистрации ее собственных марок, отмечает она. В данном случае истец усматривает схожесть до степени смешения товарных знаков Bon Giorno, под которым «Черноголовка» выпускает чипсы, и Bonjour, под которым «Конти-Рус» делает десерты, предполагает адвокат адвокатского бюро «Акцепт» Александр Евтеев.

Эксперт считает, что в данной ситуации «Конти-Рус» может либо добиваться досрочного прекращения охраны оспариваемых товарных знаков в связи с их неиспользованием, либо попытаться признать недействительными регистрационных свидетельств, выданных Роспатентом, что наиболее вероятно, поясняет он. Как считает господин Евтеев, «Конти-Рус» нужно будет доказать прежде всего наличие самого сходства до степени смешения, а затем — наличие у себя приоритета по дате регистрации товарных знаков, исков или ущерба, причиняемого ему истцом. Для ГК «Черноголовка» это создает очевидные риски потери важного актива, считает адвокат.

Владимир Комаров, Александра Мерцалова