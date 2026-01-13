В Волгоградской области объявили отбой беспилотной опасности

Вечером 13 января в Волгоградской области отменили опасность БПЛА. Она действовала в регионе после 15:00 по местному времени (14:00 мск). Минобороны сообщило об уничтожении двух дронов в период с 8:00 до 13:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Волгоградской области к вечеру уничтожили еще два БПЛА

Фото: ИА «Общественное мнение» В Волгоградской области к вечеру уничтожили еще два БПЛА

Фото: ИА «Общественное мнение»

Угроза атаки беспилотников сохранялась в области на протяжении пяти часов. За день жители региона дважды получали сообщения о введении режима: утром и после обеда.

В 14:00 волгоградцы получили сообщения о возможных атаках БПЛА. К 18:00 уничтожили еще два дрона.

Нина Шевченко