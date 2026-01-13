Вербовщику запрещенного РДК дали 19 лет строгого режима

В Москве вынесли приговор участнику «Русского добровольческого корпуса» (РДК; организация признана террористической и запрещена в России) Александру Сакании. Фигуранта приговорили к 19 годам строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, сообщили в столичном управлении прокуратуры.

Осужденного признали виновным в участии в незаконном вооруженном формировании (ч. 2 ст. 208 УК), террористическом сообществе и организации (ч. 2 ст. 205.4, ч. 2 ст. 205.5 УК). Также ему вменили содействие террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК).

Как установило следствие, фигурант вступил в организацию, так как был знаком с лидером организации. В 2022-2023 годах Сакания проверял кандидатов, желающих вступить в РДК (признан террористическим и запрещен), в Грузии.

С декабря 2023 года по февраль 2024 года осужденный руководил фильтрационным пунктом организации в Грузии. Он занимался отбором, проверкой и вербовкой новых бойцов. Также фигурант искал новых кандидатов и склонял их вступить в РДК (признан террористическим и запрещен). Кроме того, злоумышленник организовывал собрания террористического сообщества.

Никита Черненко