«Салават Юлаев» обыграл омский «Авангард» со счетом 4:3

«Салават Юлаев» одержал четвертую победу подряд, в Омске выиграв у «Авангарда» со счетом 4:3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Защитник хоккейного клуба «Салават Юлаев» Дин Стюарт

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ Защитник хоккейного клуба «Салават Юлаев» Дин Стюарт

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ

В составе «юлаевцев» отличились Ярослав Цулыгин, Девин Броссо (с передач Шелдона Ремпала и Джека Родуолда), Джек Родуолд (с передач Дина Стюарта и Шелдона Ремпала) и Шелдон Ремпал (с передачи Девина Броссо), который набирает очки в десяти матчах подряд.

У «Авангарда» забивали Максим Лажуа (ассистенты — Дамир Шарипзянов и Константин Окулов), Михаил Котляревский (Клим Костин, Дамир Шарипзянов) и Наиль Якупов (Василий Понамарев, Клим Костин).

У уфимского клуба теперь 46 очков в 45 матчах, команда занимает седьмое место в Восточной конференции КХЛ.

15 января «Салават Юлаев» встретится с тольяттинской «Ладой».

Идэль Гумеров