В Иваново задержали бывшего вице-премьера

В среду, 14 января, в Иваново суд рассмотрит ходатайство следственного подразделения регионального УФСБ России об аресте бывшего заместителя председателя правительства Ивановской области Евгения Нестерова. Уголовное дело в отношении чиновника, оставившего свой пост в декабре прошлого года, было возбуждено УФСБ при координирующей роли прокуратуры Ивановской области. Господин Нестеров, ранее возглавлявший департамент внутренней политики, а затем курировавший его работу, подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

По версии следствия, подозреваемый Нестеров, обладая полномочиями по формированию и реализации государственной политики в сфере местного самоуправления на территории региона, из корыстной заинтересованности совершил неправомерные действия по продвижению предпринимателя на должность главы одного из муниципальных районов Ивановской области.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Под контролем прокуратуры проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств предполагаемой преступной деятельности фигуранта.

Николай Сергеев