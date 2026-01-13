Футбольный клуб «Рубин» сообщил об отставке Рашида Рахимова с поста главного тренера. Решение о расторжении контракта, который был действителен до конца сезона-2025/26, приняло руководство клуба. Об этом сообщается в соцсетях казанского клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рашид Рахимов покинул пост главного тренера клуба «Рубин»

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Рашид Рахимов покинул пост главного тренера клуба «Рубин»

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«”Рубин” благодарит Рашида Рахимова за его вклад в развитие команды в непростой для нее период, ведь под его руководством команда добилась победы в Первой лиге, закрепилась в РПЛ. Желаем специалисту дальнейших успехов в его профессиональной деятельности»,— прокомментировал решение президент правления футбольного клуба Марат Сафиуллин.

Рашид Рахимов возглавлял команду с 2023 года. До этого он работал в «Амкаре», «Локомотиве», «Тереке» (ныне «Ахмат») и «Уфе». Причины расторжения контракта в клубе не уточнили.

Влас Северин