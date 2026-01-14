В Черноземье 15 января ожидается морозная и пасмурная погода, до –22°C

В четверг, 15 января, жителей Черноземья ожидает морозная и пасмурная погода. Температура будет варьироваться от –7°C до –22°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде температура составит от –12°C до –16°C. В течение дня будет преимущественно облачно. Ветер северный и северо-восточный, до 5 м/с. Осадков не ожидается.

В Воронеже температура будет варьироваться от –10°C до –17°C, а порывы ветра не превысят 5 м/с. Погода будет пасмурной, без осадков.

В Курске утром температура воздуха составит –17°C, днем поднимется до –14°C, вечером будет –16°C, ночью задержится на том же уровне. На протяжении всего дня будет пасмурно. Ветер до 4 м/с, без осадков.

В Липецке будет пасмурная и временами снежная погода. Утром температура воздуха составит –14°C, днем будет –10°C, вечером поднимется до –9°C и ночью останется на том же уровне. Северо-западный, северо-восточный и северный ветер с порывами до 4 м/с.

В Орле в течение дня будет пасмурно. Утром температура воздуха составит –22°C, вечером поднимется до –17°C, а ночью — до –14°C. Ветер — до 3 м/с, без осадков.

В Тамбове ожидается облачная и временами снежная погода. Днем температура составит –7°C, а ночью опустится до –10°C. Ветер с порывами до 3 м/с.

Алина Морозова