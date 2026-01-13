Силы ПВО сбили 40 беспилотников над Россией за пять часов

Российские силы ПВО уничтожили 40 беспилотников ВСУ с 13:00 до 18:00 мск. Больше всего — 22 дрона — сбито над Крымом. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Над Белгородской областью было сбито семь БПЛА, над Азовским морем — шесть. По два уничтожено над Волгоградской и Ростовской областями. Еще один беспилотник сбит над Брянской областью.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что атака была отражена над Белгородом, а также Белгородским и Шебекинским округами. По предварительным данным, пострадавших нет. В Брянской области пострадал один человек, сообщал губернатор Александр Богомаз. Главы остальных регионов атаки не комментировали.