В Ростове пешехода сбили два транспортных средства на Красноармейской

В Ростове-на-Дону на ул. Красноармейской погиб пешеход, которого сбили два транспортных средства — легковой автомобиль и маршрутный автобус. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, 13 января в 7:30 возле дома №196, 71-летний водитель автомобиля «Шкода Октавия» сбил 64-летнего пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. После удара мужчину отбросило на встречную полосу, где его сбил автобус №98, следовавший по маршруту «Первомайская — Красный Аксай». За рулем находился 33-летний водитель.

Пешеход скончался на месте происшествия.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Следственные мероприятия проводят следователи ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области. Специалисты выясняют все обстоятельства аварии.

Валентина Любашенко