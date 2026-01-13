В Ростове пешехода сбили два транспортных средства на Красноармейской
В Ростове-на-Дону на ул. Красноармейской погиб пешеход, которого сбили два транспортных средства — легковой автомобиль и маршрутный автобус. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По информации ведомства, 13 января в 7:30 возле дома №196, 71-летний водитель автомобиля «Шкода Октавия» сбил 64-летнего пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. После удара мужчину отбросило на встречную полосу, где его сбил автобус №98, следовавший по маршруту «Первомайская — Красный Аксай». За рулем находился 33-летний водитель.
Пешеход скончался на месте происшествия.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Следственные мероприятия проводят следователи ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области. Специалисты выясняют все обстоятельства аварии.