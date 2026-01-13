ЕС в обстановке повышенной секретности готовит ответ Дональду Трампу по Гренландии. По словам главы европейской дипломатии Каи Каллас, Белый дом уходит от ответа на прямой вопрос, что для него важнее — остров или сохранение НАТО. Ранее глава Белого дома неоднократно заявлял, что не хочет распада альянса. Тем не менее от идеи забрать эту территорию под свой контроль он также не отказывается. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что НАТО сохранится в любом случае.

Белый дом опубликовал фотографию Дональда Трампа, который стоит спиной к зрителям и рассматривает крупную карту Гренландии в окне. Подпись под инсталляцией гласит «Нажмите, чтобы следить за ситуацией». Смысл этого красочного изображения расшифровать нетрудно: не нужно меня уговаривать, не желаю вас слышать, своего добьюсь, Гренландия — наша. Собственно, главная обсуждаемая угроза заключается даже не в том, что Дания потеряет подконтрольную территорию. Союзников больше всего страшит перспектива распада НАТО. Действительно, какой же это военный союз, если один его участник анонсирует нападение на другого, а остальные ничего с этим не могут поделать? Ведь тот, кто нападает, большой и сильный.

С одной стороны, можно было бы сказать, что альянс ни в коем случае не распадется. Это столп, главный элемент глубинного государства, основная система безопасности западного мира, построенная после окончания Второй мировой войны. Да, блок утонул в бюрократии и ослаб, как и все международные институты. Никто не думал, что придется воевать всерьез. Но сейчас фактически вновь идет холодная война. Другой альтернативы нет. Если ли не НАТО, то кто? Трамп, собственно, и не хочет ничего разваливать. Глава Белого дома, наоборот, видит себя спасителем альянса, который старается для европейских союзников. Они-то забросили остров, собачьими упряжками от авианосцев не отобьешься. А за защиту нужно платить, что в целом логично.

Одновременно мы видим и другую тенденцию: страны ЕС начинают вооружаться самостоятельно, понимая, что в сложной, накалившейся обстановке рассчитывать можно только на себя. И здесь действует тот же принцип: кто сильнее, тот и выиграл.

В первую очередь на лидерство претендует Германия с самой сильной экономикой в Евросоюзе, затем идут Франция, Великобритания, Италия и так далее. Зарождаются и новые альянсы, например, между Израилем, Кипром и Грецией. В ответ возможна комбинация Турция-Саудовская Аравия-Пакистан с ядерным оружием у последнего. В итоге судьба НАТО в руках самого НАТО. А что же Россия? Здесь вопрос звучит так: если блок все-таки прекратит свое существование, можно ли в таком случае считать, что главная угроза исчезла? Сложно однозначно ответить на этот вопрос. Но так кажется, что нет. Ибо решения принимают страны, входящие в альянс. Большинство из них нынче недружественные, поэтому при желании они могут объединиться против РФ или же действовать самостоятельно, что тоже не всегда хорошо. Ведь когда есть единый центр принятия решений, с ним общаться проще.

Дмитрий Дризе