Скрывшегося с места ДТП водителя Renault задержали в Петербурге

В Приморском районе задержали 47-летнего водителя Renault Megane, который сбил пенсионерку на проспекте Испытателей при движении задним ходом и скрылся с места происшествия, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Инцидент случился 12 января, пожилая петербурженка находилась на тротуаре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

После случившегося правоохранителям пришлось изучить записи с камер видеонаблюдения. Автомобиль нарушителя задержали и отправили на штрафстоянку. В отношении водителя составили административные протоколы за ряд серьезных нарушений ПДД, включая оставление места ДТП.

Андрей Маркелов