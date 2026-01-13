Почти 600 водителей с начала года припарковались в Петербурге с нарушением правил

Сотрудники Государственной административно-технической инспекции за новогодние праздники выявили почти 600 водителей, которые припарковали автомобили во дворах с нарушением правил. К концу января автомобилистам поступят постановления.

Специалисты первые две недели года контролировали, как водители соблюдают запреты на парковку на газонах, перед парадными и контейнерными площадками, а также на эксплуатационной маркировке.

Правила нарушили почти в 600 случаях. В конце января ГАТИ получит от ГИБДД сведения о владельцах этих авто, чтобы направить нарушителям постановления.

Татьяна Титаева