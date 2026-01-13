Диван семьи Романовых продают в Петербурге за 5 млн рублей

Орeховый дивaн фaбpики Ф. Мельцер, который принадлежал царской семье Романовых, продают в Санкт-Петербурге за 5 млн рублей. На нем император Николай II с семьей фотографировался в 1901 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Диван семьи Романовых

Фото: Скриншот объявления на Avito Диван семьи Романовых

Автор объявления указал, что зеркала дивана родные. Предмет мебели высотой около 177 см, 110 см в ширину разбирается на три яруса по горизонту.

В объявлении уточнили, что угловой диван стоял на Нижней даче императора Николая II в Петергофе, там 30 июля 1904 года родился сын Николая II и Александры Алексей. Здесь же император подписал манифест о вступлении России в Первую мировую войну.

Татьяна Титаева