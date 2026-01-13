Средняя цена авто с пробегом в Петербурге за год снизилась на 14,4%

Средняя стоимость автомобиля на вторичном рынке в Санкт-Петербурге по итогам 2025 года составила 855 тыс. рублей, снизившись на 14,4% к 2024 году. Такие данные приводит сервис «Авито Авто».

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Сильнее всего, по оценке платформы, за год подешевели Kia Rio X-Line (на 10%, до 1,35 млн рублей), Mercedes-Benz GLC-класса (на 10%, до 3,33 млн рублей), Mercedes-Benz M-класса (на 10%, до 1,35 млн рублей), Ford Explorer (на 9,6%, до 2,164 млн рублей) и Chevrolet Cruze (на 9,5%, до 629 тыс. рублей).

В топ-10 также вошли Lada 2114 Samara (на 9,4%, до 145 тыс. рублей), Mercedes-Benz CLA-класса (на 9,3%, до 1,9 млн рублей), BMW 1 серии (на 9,1%, до 1 млн рублей), Lada 2113 Samara (на 9,1%, до 150 тыс. рублей) и Toyota RAV4 (на 9%, до 1,9 млн рублей).

В компании отметили, что в целом по России средняя стоимость машин с пробегом за год снизилась на 7,5%, при этом динамика цен в течение 2025 года была неоднородной и зависела, в частности, от изменения ключевой ставки и новых норм таможенно-тарифного регулирования.

Артемий Чулков