Гражданина Израиля не пустили из Россию в Эстонию из-за самовара в багаже

Эстонские таможенники не пустили на территорию страны гражданина Израиля из-за предмета в его багаже, сообщает «Известия».

Инцидент произошел на КПП в Нарве 6 января. При прохождении таможенного контроля у 25-летнего путешественника был обнаружен самовар, подпадающий под действие европейских санкционных ограничений.

Как сообщили в налогово-таможенном департаменте Эстонии, молодой человек следовал из России и был остановлен для досмотра при движении по «зеленому коридору».

Ведомство подчеркивает, что ограничения касаются не бытовых самоваров, а предметов, представляющих культурную или антикварную ценность, ввоз которых на территорию ЕС в настоящее время запрещен. Гражданину Израиля было вынесено официальное предупреждение.

Андрей Маркелов