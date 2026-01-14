Луч госзаказа золотого

АО «НПО "Луч"» (входит в холдинг «Заслон») стало владельцем основной производственной площадки АО «Завод имени М. И. Калинина» (входит в «Ростех») в Тосненском районе Ленобласти. Актив был приобретен холдингом на банкротных торгах за 160 млн рублей при начальной стоимости 783 млн рублей, следует из данных ЕФСРБ. В «Заслоне» подтвердили «Ъ Северо-Запад» эту информацию.

Площадка АО «Завод имени М. И. Калинина» в Ленобласти стала последним имуществом оборонного предприятия, проданным в рамках его банкротства, начавшегося по иску компании «Рамэк-ВС» в 2021 году

Площадка была выставлена на торги как единый имущественный комплекс. В лот вошли порядка 630 позиций, включая шесть земельных участков и 27 зданий, а также промышленное оборудование, техническая документация, офисная техника и другое имущество.

Основным видом деятельности завода является производство оружия и боеприпасов. По условиям продажи «Заслон» должен сохранить существующую функцию площадки под выполнение гособоронзаказа. Ранее Арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил заявление Минпромторга сделать торги по продаже комплекса закрытыми и ужесточить требования к его потенциальным покупателям.

Как пояснили «Ъ Северо-Запад» в компании, приобретенный актив планируется использовать для реализации основных видов деятельности инженерного холдинга. Основной целью покупки является создание сборочно-снаряжательного производства по аналогии с уже действующей площадкой в Новосибирске. Такое дублирование позволит увеличить объемы выпускаемой продукции, а также обеспечить отработку производственных процессов для вновь разрабатываемых перспективных систем вооружения. На объекте планируется как выполнение действующих контрактов, так и участие в разработке и освоении перспективных образцов продукции.

В компании также отметили, что участие в аукционе носило плановый характер, а Минпромторг и администрация городского поселения, где расположена площадка, уже проинформированы о планах по ее развитию.

АО «Заслон» (бывший холдинг «Ленинец») — российская частная инженерная многопрофильная компания. Занимается разработкой и выпуском авиационных, морских и сухопутных систем разведки, целеуказания и управления, радиоэлектроники, средств поражения и их составных частей, медицинского диагностического оборудования и др. По данным «СПАРК-Интерфакс», гендиректором управляющей компании АО «Заслон» является Александр Горбунов, которому, согласно СПАРК, до 2016 года принадлежало 60% компании, остальные 40% были за УК «Ленинец» Киры Турчак — жены губернатора республики Алтай Андрея Турчака. Выручка компании за девять месяцев 2025 года составила 12,5 млрд рублей, чистая прибыль — 2,2 млрд рублей.

Площадка АО «Завод имени М. И. Калинина» в Ленобласти стала последним имуществом оборонного предприятия, проданным в рамках его банкротства, начавшегося по иску компании «Рамэк-ВС» в 2021 году. Ранее с торгов ушел бывший оздоровительный лагерь «Спутник» на Карельском перешейке, который приобрел предприниматель Владимир Васильев за 134,5 млн рублей. Также за 300,3 млн рублей было продано два здания завода на Уральской улице, 4В, что на Васильевском острове. Новым владельцем недвижимости стал бизнесмен Игорь Орлов.

Сделка выглядит стратегически оправданной для холдинга «Заслон», если оценивать ее в контексте текущей промышленной и оборонной политики государства и ситуации на рынке гособоронзаказа, говорит управляющий партнер агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

Стоимость сделки для «Заслона» безусловно выгодна, отмечает завкафедрой безопасности РАНХиГС Александр Дмитриев, поскольку ранее предполагалось выручить от продажи этой площадки порядка 400 млн рублей, в том время как уставный капитал АО «Завод имени М. И. Калинина» составлял более 600 млн рублей.

При этом, учитывая требования Минпромторга к покупателям актива, в том числе сохранение целевого использования и стратегического статуса предприятия, холдинг может существенно усилить свои позиции на рынке гособоронзаказа, добавляет эксперт.

Госпожа Косарева добавляет, что фактически государство через механизм закрытых торгов обеспечило передачу стратегически значимого актива компании, уже интегрированной в оборонно-промышленный комплекс и обладающей необходимыми компетенциями. Это соответствует общей логике промышленной политики последних лет, направленной на концентрацию производственных мощностей у устойчивых и технологически развитых игроков.

