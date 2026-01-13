Депутат из Тольятти возмутился обслуживанием соцобъектов сторонними фирмами

Депутат городской думы Тольятти Натаниэль Папурин возмутился передаче сторонним подрядчикам обслуживание хоккейных кортов, а также набережной при наличии муниципального бюджетного учреждения (МБУ) «Зеленстрой», имеющего необходимые компетенции. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

По мнению депутата, «в случае появления дефектов предъявить рекламации муниципальному предприятию гораздо проще, чем фирме-однодневке, которая может исчезнуть». Политик уверен, что МБУ «Зеленстрой» будет напрямую заинтересован в качестве, поскольку организация займется и обслуживанием объекта.

«Считаю, что при масштабном благоустройстве передача работ по реконструкции спортивных объектов муниципальным предприятиям — более целесообразная и ответственная модель. Я буду поднимать этот вопрос и настаивать на том, чтобы потенциал наших муниципальных бюджетных учреждений использовался в полную силу»,— отметил депутат.

Андрей Сазонов