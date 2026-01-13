Петербуржец взыскал с КМЗ долг по договорам на судовые изобретения

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга взыскал с ООО «Кингисеппский машиностроительный завод» задолженность и проценты по двум лицензионным договорам на использование изобретений в области судостроения в пользу Александра Тараненко — одного из их авторов. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Как следует из материалов дела, стороны заключили договоры 8 сентября 2021 года и 14 сентября 2023 года. По ним истец предоставил заводу неисключительную лицензию на использование изобретений, охраняемых патентами: «Быстроходное судно с газовой смазкой днища» и «Способ Т-образного соединения трехслойных судовых конструкций из полимерного композиционного материала и полученный этим способом узел соединения».

Компания обязалась выплачивать авторам вознаграждение за каждую единицу выпущенной и реализованной продукции. По договору 2021 года оно составляло 300 тыс. рублей за единицу, по договору 2023 года — 0,7% от суммы каждой единицы. Долю господина Тараненко определили как 40% от общего размера выплат.

Представитель ответчика признал требования в части основного долга и процентов, но возражал против взыскания судебных расходов, указав на их завышенность. Суд установил, что завод использовал изобретения в продукции, однако не представил доказательств оплаты по всем фактам использования.

С ООО «Кингисеппский машиностроительный завод» взыскали 235 151,40 рубля задолженности, 78 327 рублей процентов за пользование чужими денежными средствами, 10 337 рублей госпошлины и 40 000 рублей расходов на представителя. Также суд постановил начислять проценты на сумму долга по ключевой ставке Банка России с 27 октября 2025 года до погашения обязательства.

Артемий Чулков