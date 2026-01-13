Росприроднадзор хочет взыскать с саратовского «Водоканала» 123 млн рублей

Межрегиональное управление Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям обратилось в Арбитражный суд региона с требованием взыскать с МУПП «Саратовводоканал» 123,3 млн руб. Иск был подан 12 января.

Детали иска пока неизвестны. Заявление еще не принято к рассмотрению.

1 января 2024 года «Саратовводоканалу» вернули и управление головные сооружения, насосные станции, более 1,7 тыс. км водопроводов и 700 км сетей водоотведения. В рамках возобновления работы МУПа власти планировать создать новую инвестпрограмму, за которую будут отвечать городские депутаты.

До 2024 года на протяжении шести лет коммуникации были на содержании ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» (КВС). Причиной расторжения соглашения между концессионером и саратовскими властями стали многочисленные претензии относительно работы компании. Суммарный объем инвестиций по договору был предусмотрен в размере 13,4 млрд руб. Однако в период с 2017-го по 2021 год КВС исполнила инвестпрограмму менее чем на 50%. Из заявленной суммы концессионер вложил только 2,8 млрд руб.

Нина Шевченко